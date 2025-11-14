Nel corso dell’evento, Raphael, nominato Personaggio dell’anno 2025, ha proposto una versione intensa di 'Qué Sabe Nadie' e 'Mi Gran Noche', coinvolgendo la platea e invitandola a cantare. Per quanto riguarda gli altri riconoscimenti, il premio per la canzone dell’anno è stato assegnato a Karol G, Andrés Jael Correa Ríos ed Édgar Barrera per il brano 'Si Antes Te Hubiera Conocido'. Alejandro Sanz ha ottenuto invece quello per la migliore registrazione dell’anno con '¿Y Ahora Qué?'. Il titolo di miglior artista emergente è attribuito a Paloma Morphy, mentre Gloria Estefan ha ricevuto il premio per il miglior album tropicale tradizionale con 'Raíces'. Christian Nodal si è aggiudicato quello per il miglior album ranchero/mariachi con '¿Quién + Como Yo?'.