Bad Bunny sarà il protagonista dell'Halftime Show al Super Bowl 2026

“Quello che provo va oltre me stesso. È per chi è venuto prima di me e ha corso per chilometri affinché io potessi entrare e segnare un touchdown… questo è per la mia gente, la mia cultura e la nostra storia. Vai a dirlo a tua nonna, saremo all'Halftime Show del Super Bowl”, ha dichiarato Bad Bunny in un comunicato. L’annuncio è arrivato poco dopo un post su X in cui Bad Bunny, all'anagrafe Benito Antonio Martínez Ocasio, dichiarava che avrebbe fatto una sola data negli Stati Uniti. Il suo tour mondiale Debí Tirar Más Foto', che partirà il 5 dicembre dal Costa Rica, toccherà Messico, Spagna, Inghilterra e Italia (il 17-18 luglio 2026) ma non prevede altri concerti negli Usa, a causa di timori legati all’ICE (Immigration and Customs Enforcement).