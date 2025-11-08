Grammy Awards 2026, trionfa il rap: Kendrick Lamar guida con nove nomination

Subito dietro Lamar, Lady Gaga ottiene sette nomination grazie all'album "Mayhem", confermandosi una delle artiste più versatili della scena pop. Quello di Gaga è stato un ritorno in grande stile e "Mayhem" ha segnato uno dei vertici della sua carriera, come dimostrato anche dall'ambizioso tour che ha toccato anche l'Italia. Bad Bunny, invece, continua la sua scalata internazionale: con "Debí Tirar Más Fotos", disco che fonde sonorità portoricane e reggaeton, entra in tutte le categorie “all-genre”. Il cantante portoricano sarà anche il primo artista a esibirsi interamente in spagnolo durante l'halftime show del Super Bowl dell'8 febbraio. Completano il quadro Sabrina Carpenter, che quest'anno ha pubblicato "Man's Best Friend" e il produttore Leon Thomas, entrambi con sei nomination a testa, segno di una generazione musicale che mescola pop e influenze R&B.