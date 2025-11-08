Grammy Awards 2026, trionfa il rap: Kendrick Lamar guida con nove nomination

Dopo l'affermazione dell'anno scorso il rapper si ripresenta come favorito, inseguono le popstar Lady Gaga e Sabrina Carpenter, debutta il K-Pop
Kendrick Lamar © Afp
Il rap conquista la scena dei Grammy Awards 2026 che verranno consegnati il 1° febbraio alla Cypto.com Arena di Los Angeles. Kendrick Lamar, vincitore nella scorsa edizione con "Not Like Us", guida le candidature di quest'anno con ben nove nomination, confermandosi il protagonista assoluto della nuova stagione musicale. L'artista di Compton, acclamato per il suo ultimo album "GNX", rappresenta il volto più autorevole di un'edizione che celebra la forza del linguaggio urban e la sua influenza trasversale. Accanto a lui spiccano Lady Gaga, Bad Bunny e Sabrina Carpenter, mentre a sorpresa il K-pop fa il suo ingresso ufficiale tra i contendenti più ambiti grazie alla colonna sonora del film "Kpop Demon Hunters".
La cerimonia di febbraio segna anche l'ultimo anno di trasmissione sulla CBS prima del passaggio alla ABC, confermando la portata internazionale e mediatica dell'evento.
Con nove candidature, Kendrick Lamar è il nome più nominato ai Grammy 2025. Dopo i successi dell'anno precedente, l'artista statunitense punta nuovamente ai riconoscimenti più prestigiosi, tra cui Record of the Year e Album of the Year. Il suo progetto "GNX" ha convinto critica e pubblico, unendo testi politici e sonorità contemporanee. La Recording Academy, spesso criticata per la scarsa attenzione al rap, sembra ora riconoscerne appieno il peso culturale e musicale.
Subito dietro Lamar, Lady Gaga ottiene sette nomination grazie all'album "Mayhem", confermandosi una delle artiste più versatili della scena pop. Quello di Gaga è stato un ritorno in grande stile e "Mayhem" ha segnato uno dei vertici della sua carriera, come dimostrato anche dall'ambizioso tour che ha toccato anche l'Italia. Bad Bunny, invece, continua la sua scalata internazionale: con "Debí Tirar Más Fotos", disco che fonde sonorità portoricane e reggaeton, entra in tutte le categorie “all-genre”. Il cantante portoricano sarà anche il primo artista a esibirsi interamente in spagnolo durante l'halftime show del Super Bowl dell'8 febbraio. Completano il quadro Sabrina Carpenter, che quest'anno ha pubblicato "Man's Best Friend" e il produttore Leon Thomas, entrambi con sei nomination a testa, segno di una generazione musicale che mescola pop e influenze R&B.
Storicamente poco rappresentato ai Grammy, il K-pop conquista per la prima volta un ruolo di rilievo. Il singolo "Golden", tratto dalla colonna sonora del film d'animazione di Netflix "Kpop Demon Hunters", ha ricevuto tre nomination, tra cui Record of the Year e Best Compilation Soundtrack for Visual Media. Il gruppo virtuale Huntr/X, creato per il progetto, si contenderà il premio con colonne sonore di artisti come Timothée Chalamet per "A Complete Unknown", il biopic dedicato a Bob Dylan. L'ingresso del K-pop in categorie storicamente dominate dal pop occidentale segna un'evoluzione importante nella percezione globale della musica asiatica.
Un altro segnale di svolta arriva dalla categoria Album of the Year, dove tre dischi rap, "GNX" di Kendrick Lamar, "Chromakopia" di Tyler, the Creator e "Let God Sort 'Em Out" del duo Clipse, competono per il titolo più ambito. È un risultato raro, che testimonia la crescente legittimazione del rap come genere di riferimento. Dopo anni di dibattito sulla rappresentanza nei premi della Recording Academy, la presenza di più album urban tra le candidature principali segna un momento di svolta per la musica afroamericana.
Tra i candidati come miglior esordiente spiccano il girl group Katseye, la cantante soul-pop Olivia Dean, la band indie The Marías e la giovane artista britannica Lola Young. Presenti anche Sombr, rocker della Gen Z, e le star nate su TikTok Alex Warren e Addison Rae. A completare la lista di curiosità, l'assenza di Taylor Swift, rimasta esclusa per la tempistica di uscita del suo album "The Life of a Showgirl", arrivato dopo la chiusura delle candidature.
Album of the Year
DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny
Swag - Justin Bieber
Man's Best Friend - Sabrina Carpenter
Let God Sort Em Out – Clipse, Pusha T & Malice
Mayhem - Lady Gaga
GNX - Kendrick Lamar
Mutt - Leon Thomas
Chromakopia - Tyler, the Creator
Record of the Year
"DtMF" - Bad Bunny
"Manchild" - Sabrina Carpenter
"Anxiety" - Doechii
"Wildflower" - Billie Eilish
"Abracadabra" - Lady Gaga
"Luther" – Kendrick Lamar with SZA
"The Subway" - Chappell Roan
"APT." - Rosé, Bruno Mars
Song of the Year
"Abracadabra" - Lady Gaga
"Anxiety" - Doechii
"APT." - Rosé, Bruno Mars
"DtMF" - Bad Bunny
"Golden" (from KPop Demon Hunters) - HUNTR/X: Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami
"Luther" - Kendrick Lamar with SZA
"Manchild" - Sabrina Carpenter
"Wildflower" - Billie Eilish
Best New Artist
Olivia Dean
Katseye
The Marias
Addison Rae
Sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young
Best Pop Vocal Album
Swag - Justin Bieber
Man's Best Friend - Sabrina Carpenter
Something Beautiful - Miley Cyrus
Mayhem - Lady Gaga
I’ve Tried Everything but Therapy (Part 2) - Teddy Swims
Best Pop Solo Performance
"Daisies" - Justin Bieber
"Manchild" - Sabrina Carpenter
"Disease" - Lady Gaga
"The Subway" - Chappell Roan
"Messy" - Lola Young
Best Pop Duo/Group Performance
"Defying Gravity" - Cynthia Erivo & Ariana Grande
"Golden" (from KPop Demon Hunters) - HUNTR/X: Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami
"Gabriela" - Katseye
"APT." - Rosé, Bruno Mars
"30 for 30" - SZA with Kendrick Lamar
Best Dance Pop Recording
"Bluest Flame" - Selena Gomez & Benny Blanco
"Abracadabra" - Lady Gaga
"Midnight Sun" - Zara Larsson
"Just Keep Watching" (from F1 The Movie) - Tate McRae
"Illegal" - PinkPantheress
Best Rap Album
Let God Sort Em Out - Clipse, Pusha T & Malice
Glorious - GloRilla
God Does Like Ugly - JID
GNX - Kendrick Lamar
Chromakopia - Tyler, the Creator
Best R&B Album
Beloved - Givēon
Why Not More? - Coco Jones
The Crown - Ledisi
Escape Room - Teyana Taylor
Mutt - Leon Thomas
Best R&B Performance
"Yukon" - Justin Bieber
"It Depends" - Chris Brown featuring Bryson Tiller
"Folded" - Kehlani
"Mutt (Live From NPR's Tiny Desk)" - Leon Thomas
"Heart of a Woman" - Summer Walker
Best Rock Album
Private Music - Deftones
I Quit - Haim
From Zero - Linkin Park
Never Enough - Turnstile
Idols - Yungblud
Best Rock Song
"As Alive as You Need Me to Be" - Nine Inch Nails
"Caramel" - Sleep Token
"Glum" - Hayley Williams
"Never Enough" - Turnstile
"Zombie" - Yungblud
Best Alternative Music Album
Sable, Fable - Bon Iver
Songs of a Lost World - The Cure
Don't Tap the Glass - Tyler, the Creator
Moisturizer - Wet Leg
Ego Death at a Bachelorette Party - Hayley Williams
Best Metal Performance
"Night Terror" - Dream Theater
"Lachryma" - Ghost
"Emergence" - Sleep Token
"Soft Spine" - Spiritbox
"Birds" - Turnstile
Best Traditional Country Album
Dollar a Day - Charley Crockett
American Romance - Lukas Nelson
Oh What a Beautiful World - Willie Nelson
Hard Headed Woman - Margo Price
Ain't in It for My Health - Zach Top
Best Contemporary Country Album
Patterns - Kelsea Ballerini
Snipe Hunter - Tyler Childers
Evangeline vs. the Machine - Eric Church
Beautifully Broken - Jelly Roll
Postcards From Texas - Miranda Lambert
Best Country Solo Performance
"Nose on the Grindstone" - Tyler Childers
"Good News" - Shaboozey
"Bad as I Used to Be" (from F1 The Movie) - Chris Stapleton
"I Never Lie" - Zach Top
"Somewhere Over Laredo" - Lainey Wilson
Best Americana Album
Big Money - Jon Batiste
Bloom - Larkin Poe
Last Leaf on the Tree - Willie Nelson
So Long Little Miss Sunshine - Molly Tuttle
Middle - Jesse Welles
Songwriter of the Year, Non-Classical
Amy Allen
Edgar Barrera
Jessie Jo Dillon
Tobias Jesso Jr.
Laura Veltz
Producer of the Year, Non-Classical
Dan Auerbach
Cirkut
Dijon
Blake Mills
Sounwave
Best Music Film
Devo - Devo
Live at the Royal Albert Hall - Raye
Relentless - Diane Warren
Music by John Williams - John Williams
Piece by Piece - Pharrell Williams
Best Song Written for Visual Media
"As Alive as You Need Me to Be" (from Tron: Ares) (Nine Inch Nails)
"Golden" (from KPop Demon Hunters) (HUNTR/X: Ejae, Audrey Nuna, Rei Ami)
"I Lied to You" (from Sinners) (Miles Caton)
"Never Too Late (from Elton John: Never Too Late) (Elton John, Brandi Carlile)
"Pale, Pale Moon" (from Sinners) (Jayme Lawson)
"Sinners" (from Sinners) (Rod Wave)
Best Musical Theater Album
Buena Vista Social Club
Death Becomes Her
Gypsy
Just in Time
Maybe Happy Ending
Best Gospel Performance/Song
"Do It Again"
"Church"
"Still (Live)"
"Amen"
"Come Jesus Come"
Best Música Urbana Album
DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny
Mixteip - J Balvin
Ferxxo Vol X: Sagrado - Feid
Naiki - Nicki Nicole
EUB Deluxe - Trueno
Sinfónico (En Vivo) - Yandel
Best Latin Pop Album
Cosa Nuestra - Rauw Alejandro
Bogotá (Deluxe) - Andrés Cepeda
Tropicoqueta - Karol G
Cancionera - Natalia Lafourcade
¿Y ahora qué? - Alejandro Sanz