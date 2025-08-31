Sabrina Carpenter pubblica "Man's Best Friend" e con il suo pop strizza l'occhio agli anni 70

È uscito l'atteso nuovo album della popstar americana che in concomitanza ha lanciato il nuovo singolo "Tears" con un video che ammicca al "Rocky Horror Picture Show"
© Ufficio stampa
È uscito "Man's Best Friend", l'atteso nuovo album di Sabrina Carpenter, una delle superstar globali più amate dell’ultimo anno e due volte vincitrice dei Grammy Award. In concomitanza è uscito anche il nuovo singolo estratto "Tears", accompagnato dal videoclip ufficiale. In "Tears", scritta dalla cantante stessa insieme a John Ryan e ad Amy Allen, Sabrina Carpenter si destreggia alla perfezione su una base dance e synth che richiama fortemente gli anni 70, cantando di quanto il rispetto e l’accortezza possano portarti lontano in una relazione, con l’ironia che è ormai diventata il suo marchio di fabbrica. Il videoclip ufficiale, diretto Bardia Zeinali e con Colman Domingo come co-protagonista, si muove tra l’inquietante e il sensuale, con un cast variegato che crea un’atmosfera ammiccante e teatrale, strizzando l’occhio al celebre musical "Rocky Horror Picture Show".
"Man's Best Friend" è stata scritto da Sabrina Carpenter e dai fedeli collaboratori Jack Antonoff, Amy Allen e John Ryan e co-prodotto da Sabrina, Jack e John. Contiene 12 tracce, fra cui il primo singolo estratto “Manchild” (già disco di platino negli Stati Uniti, #2 nelle chart radiofoniche US e in Top20 nella Chart Radio italiana), il quale ha inaugurato un nuovo capitolo della carriera di Sabrina Carpenter, che non si sarebbe potuto aprire meglio: il brano ha infatti debuttato in prima posizione nella Billboard Top 100 (prima volta nella carriera della cantante) e ha fatto il proprio ingresso nella classifica Spotify Global al primo posto, con un totale di 8.05 milioni di stream, rendendolo il miglior debutto di un’artista femminile del 2025.
© Ufficio stampa
Il successo di “Manchild”, inserito nella classifica di Billboard "50 best songs of 2025", va ad arricchire un anno già costellato di successi per Sabrina Carpenter, grazie all’uscita di "Short n’ Sweet Deluxe", pubblicato lo scorso 14 febbraio e contenente 5 nuovi inediti, fra cui una rivisitazione di “Please Please Please”, realizzata con la superstar Dolly Parton e accompagnata da un videoclip musicale diventato subito virale. Quest’anno ha inoltre visto la popstar americana protagonista di una serata indimenticabile nel nostro Paese, grazie al suo concerto sold-out all’Unipol Forum di Milano lo scorso 26 marzo, unica tappa italiana del suo acclamato “Short n’ Sweet Tour”. L’artista, inoltre, si è esibita il 6 giugno come headliner al Primavera Sound Festival di Barcellona, e il 5 e il 6 luglio all’Hyde Park di Londra per un doppio live tutto esaurito, dove ha accolto sul palco degli ospiti d’eccezione: i Duran Duran, band icona degli anni Ottanta. La cantante è stata headliner anche del Lollaplooza Festival di Chicago lo scorso 3 agosto, con special guest gli Earth, Wind and Fire.
L’album è disponibile su tutte le piattaforme digitali e nei formati vinile colorato, cd e musicassetta, oltre che nei formati speciali Picture disc, vinile con bonus track, vinile luxe packaging in esclusiva sullo shop Universal. Dall’annuncio del nuovo album “Man’s Best Friend”, Sabrina Carpenter ha rilasciato anche due formati Vinile con artwork alternativo, oltre a una nuova tiratura dei formati LP e cd autografati, disponibili in esclusiva sullo shop Universal e andati sold out in pochissime ore.
Manchild
Tears
My Man on Willpower
Sugar Talking
We Almost Broke Up Again Last Night
Nobody’s Son
Never Getting Laid
When Did You Get Hot?
Go Go Juice
Don’t Worry I’ll Make You Worry
House Tour
Goodbye
Commenti (0)