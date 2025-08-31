Sabrina Carpenter pubblica "Man's Best Friend" e con il suo pop strizza l'occhio agli anni 70

"Man's Best Friend" è stata scritto da Sabrina Carpenter e dai fedeli collaboratori Jack Antonoff, Amy Allen e John Ryan e co-prodotto da Sabrina, Jack e John. Contiene 12 tracce, fra cui il primo singolo estratto “Manchild” (già disco di platino negli Stati Uniti, #2 nelle chart radiofoniche US e in Top20 nella Chart Radio italiana), il quale ha inaugurato un nuovo capitolo della carriera di Sabrina Carpenter, che non si sarebbe potuto aprire meglio: il brano ha infatti debuttato in prima posizione nella Billboard Top 100 (prima volta nella carriera della cantante) e ha fatto il proprio ingresso nella classifica Spotify Global al primo posto, con un totale di 8.05 milioni di stream, rendendolo il miglior debutto di un’artista femminile del 2025.