Taylor Swift svela i dettagli di "The Life of a Showgirl": "Parla di ciò che accadeva dietro le quinte della mia vita durante l'Eras Tour"

L'album segna il ritorno di Max Martin e Shellback, i produttori svedesi che hanno lavorato agli album di Swift "Red", "1989" e "Reputation". Swift ha definito i due "geni" e ha attribuito loro il merito di aver lavorato ai suoi brani preferiti, tra cui "Shake It Off" e "Blank Space". I fan hanno a lungo ipotizzato che i suoi prossimi brani trarranno spunto dalla relazione di Swift con Kelce, rivelata pubblicamente nel 2023. "Ogni singola canzone è presente in questo album per centinaia di motivi. Non si poteva toglierne una e ottenere lo stesso album, non si poteva aggiungerne un'altra. È semplicemente perfetto. Quella concentrazione e quel tipo di disciplina nel creare un album e nel mantenere l'asticella molto alta sono cose che desideravo da molto tempo", ha detto Swift. "Tendo ad amare scrivere tantissima musica, quindi pubblicare tanta musica è una tentazione", ha aggiunto. "Ma volevo realizzare un album che fosse così incentrato sulla qualità, sul tema e su tutto ciò che si incastrava come un puzzle perfetto che queste 12 canzoni per il mio dodicesimo album... sento che ci siamo riusciti".