Spettacolo
uscita, copertina, tracklist

Taylor Swift svela i dettagli di "The Life of a Showgirl": "Parla di ciò che accadeva dietro le quinte della mia vita durante l'Eras Tour"

Il dodicesimo disco della carriera della popstar arriverà il 3 ottobre. Le canzoni "provengono dal momento più contagiosamente gioioso, selvaggio e drammatico in cui mi sia mai trovata"

14 Ago 2025 - 09:08
Dopo aver annunciato con un countdown il nuovo album, Taylor Swift ha annunciato alcuni dettagli di "The Life of a Showgirl". Come prima cosa il suo dodicesimo disco in studio uscirà il 3 ottobre. Conterrà 12 brani e la title track avrà l'unico featuring, con Sabrina Carpenter.

I dettagli del nuovo album

 La cantante ha condiviso la copertina e la tracklist di "The Life of a Showgirl" e in concomitanza con la sua apparizione sul podcast "New Heights" del suo fidanzato Travis Kelce, condotto insieme al fratello, l'ex calciatore professionista Jason Kelce, ha detto che l'album è stato registrato in Europa durante il suo tour mondiale Eras ed è ispirato alla sua vita durante i due anni trascorsi in tournée.

Registrato durante L'Eras Tour

  L'Eras Tour è diventato il primo tour da un miliardo di dollari nella storia, incassando oltre 2 miliardi di dollari in 21 mesi. "Questo album parla di ciò che accadeva dietro le quinte della mia vita interiore durante questo tour, che è stato così esuberante, elettrico e vibrante", ha detto. "Ne sono così orgogliosa. E proviene dal momento più contagiosamente gioioso, selvaggio e drammatico in cui mi sia mai trovata nella mia vita, quindi quell'effervescenza è trapelata in questo disco. Quindi, come hai detto, grandi successi." A differenza del suo album precedente, "The Tortured Poets Department", non avrebbe pubblicato un secondo album a sorpresa subito dopo, ha detto. "Non ci sono altre canzoni in arrivo... con Tortured Poets Department, mi sono detta: 'Ecco un archivio di dati di tutto ciò che ho pensato, sentito, vissuto in due o tre anni. Ecco 31 canzoni'. Queste sono 12. Non ce n'è una tredicesima, non ce ne sono altre in arrivo. Questo è il disco che volevo fare da molto tempo".

Le canzoni

  L'album segna il ritorno di Max Martin e Shellback, i produttori svedesi che hanno lavorato agli album di Swift "Red", "1989" e "Reputation". Swift ha definito i due "geni" e ha attribuito loro il merito di aver lavorato ai suoi brani preferiti, tra cui "Shake It Off" e "Blank Space". I fan hanno a lungo ipotizzato che i suoi prossimi brani trarranno spunto dalla relazione di Swift con Kelce, rivelata pubblicamente nel 2023. "Ogni singola canzone è presente in questo album per centinaia di motivi. Non si poteva toglierne una e ottenere lo stesso album, non si poteva aggiungerne un'altra. È semplicemente perfetto. Quella concentrazione e quel tipo di disciplina nel creare un album e nel mantenere l'asticella molto alta sono cose che desideravo da molto tempo", ha detto Swift. "Tendo ad amare scrivere tantissima musica, quindi pubblicare tanta musica è una tentazione", ha aggiunto. "Ma volevo realizzare un album che fosse così incentrato sulla qualità, sul tema e su tutto ciò che si incastrava come un puzzle perfetto che queste 12 canzoni per il mio dodicesimo album... sento che ci siamo riusciti".

taylor swfit
musica

Sullo stesso tema