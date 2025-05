Negli ultimi anni, Swift ha iniziato a reincidere e pubblicare nuovamente i suoi primi sei album nel tentativo di riappropriarsi del controllo sulla sua musica. "Non potrò mai ringraziarvi abbastanza per avermi aiutata a riunirmi con quest'arte a cui ho dedicato la mia vita, ma che non ho mai posseduto fino ad ora", ha scritto la star rivolgendosi ai fan nel post. "Le cose migliori che siano mai state mie... finalmente lo sono davvero". Le reincisioni di Swift rappresentano il tentativo di Swift di controllare le sue canzoni e il modo in cui vengono utilizzate. Le precedenti uscite di 'Taylor's Version' sono state molto più che semplici reincisioni convenzionali, presentando anche inediti 'from the vault", indizi nascosti ed elementi visivi che approfondiscono la comprensione del suo lavoro.

Finora, sono usciti quattro album reincisi, a partire da 'Fearless (Taylor's Version)' e 'Red (Taylor's Version)' nel 2021. Tutti e quattro sono stati grandi successi commerciali e culturali, debuttando al primo posto nella classifica Billboard 200. L'ultima reincisione, '1989 (Taylor's Version)', è uscita nell'ottobre 2023, appena quattro mesi dopo 'Speak Now (Taylor's Version)'. Quello stesso anno, Swift ha stabilito il record per il maggior numero di album al numero uno nella storia da parte di un'artista femminile.

I suoi album successivi, a partire da "Lover" del 2019, sono stati pubblicati con Republic Records e la Swift ha mantenuto i diritti sulle registrazioni master. La scorsa settimana Taylor ha fatto debuttare un track ri-registrato da Reputation, Look What You Made Me Do, in apertura dell'ultima puntata della serie "Il Racconto dell'Ancella".