"Quando abbiamo presentato per la prima volta la nostra visione per la fase successiva nell'evoluzione dell'abbonamento musicale diversi mesi fa, Streaming 2.0, questo è esattamente il tipo di sviluppo della partnership che avevamo immaginato. Questo accordo promuove e amplia la collaborazione con Spotify sia per le nostre etichette che per l'editore musicale, promuovendo principi incentrati sull'artista per guidare una maggiore monetizzazione per artisti e cantautori, nonché migliorando l'offerta di prodotti per i consumatori", ha dichiarato Lucian Grainge, Presidente e CEO di Universal Music Group.