Taylor Swift annuncia il dodicesimo album "The Life of a showgirl"

A fine maggio Taylor Swift ha ripreso il controllo completo della sua intera discografia. In una lunga nota pubblicata sul suo sito ufficiale, aveva annunciato: "Tutta la musica che ho mai realizzato ora mi appartiene. (...) Sono in lacrime dalla gioia da quando ho scoperto che sta davvero succedendo". La popstar ha dichiarato di aver riacquistato i diritti delle registrazioni master dei suoi primi sei album, originariamente pubblicati con la Big Machine Records, dal suo ultimo proprietario, la società di private equity Shamrock Capital, ponendo così fine a una lunga battaglia sulla proprietà della sua musica. In una lettera ai fan, ha spiegato di aver ricomprato i master, in aggiunta a video, film di concerti copertine e fotografie senza tuttavia rivelare la cifra dell'acquisto, che, indiscrezioni danno tra i 600 milioni e il miliardo.