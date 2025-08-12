Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
non è stata comunicata una data ufficiale

Taylor Swift annuncia il dodicesimo album "The Life of a showgirl"

La superstar della musica lo ha annunciato online e in una puntata del podcast condotto dal suo fidanzato Travis Kelce con il fratello Jason

12 Ago 2025 - 08:57
© IPA

© IPA

Taylor Swift ha ufficialmente svelato il titolo del suo dodicesimo album in studio: "The Life of a Showgirl". L’annuncio è arrivato con un conto alla rovescia sul suo sito web, che è terminato alle 00:12 ET di martedì 12 agosto (le 6:12 in Italia). Al momento non è stata comunicata una data precisa di pubblicazione, ma sui social della cantante si accenna al fatto che le edizioni in vinile dell'album sarebbero state spedite prima del 13 ottobre.

Leggi anche

Taylor Swift si riprende il controllo della sua musica e ottiene i diritti sui suoi primi sei album

Taylor Swift sul palco

Taylor Swift da record: chiude il tour mondiale con un incasso da 2 miliardi di dollari

Il nuovo album

 Poco dopo, l’artista è apparsa come ospite a sorpresa nel podcast New Heights, condotto dai fratelli Kelce, mostrando una valigetta verde menta con le iniziali “TS” e rivelando il titolo del progetto, pur mantenendo sfocata la copertina ufficiale. Lunedì, Taylor Nation (divisione ufficiale del team marketing della popstar) ha pubblicato una presentazione su TikTok di 12 immagini con la didascalia "Pensando a quando ha detto 'Ci vediamo alla prossima era'". Swift è ritratta in arancione in ogni immagine. Un'edizione speciale in vinile limitata dell'album sarà pubblicata in "glitter arancione portofino", secondo una pagina di pre-ordine sul suo sito.

Il controllo della sua discografia

 A fine maggio Taylor Swift ha ripreso il controllo completo della sua intera discografia. In una lunga nota pubblicata sul suo sito ufficiale, aveva annunciato: "Tutta la musica che ho mai realizzato ora mi appartiene. (...) Sono in lacrime dalla gioia da quando ho scoperto che sta davvero succedendo". La popstar ha dichiarato di aver riacquistato i diritti delle registrazioni master dei suoi primi sei album, originariamente pubblicati con la Big Machine Records, dal suo ultimo proprietario, la società di private equity Shamrock Capital, ponendo così fine a una lunga battaglia sulla proprietà della sua musica. In una lettera ai fan, ha spiegato di aver ricomprato i master, in aggiunta a video, film di concerti copertine e fotografie senza tuttavia rivelare la cifra dell'acquisto, che, indiscrezioni danno tra i 600 milioni e il miliardo.

Taylor Swift conquista Milano con il suo Eras Tour

1 di 19
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

Ti potrebbe interessare

taylor swift
musica

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema