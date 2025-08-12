Taylor Swift annuncia il dodicesimo album "The Life of a showgirl"

Taylor Swift conquista Milano con il suo Eras Tour
© Ansa
© Ansa
La superstar della musica lo ha annunciato online e in una puntata del podcast condotto dal suo fidanzato Travis Kelce con il fratello Jason
© IPA
Taylor Swift ha ufficialmente svelato il titolo del suo dodicesimo album in studio: "The Life of a Showgirl". L’annuncio è arrivato con un conto alla rovescia sul suo sito web, che è terminato alle 00:12 ET di martedì 12 agosto (le 6:12 in Italia). Al momento non è stata comunicata una data precisa di pubblicazione, ma sui social della cantante si accenna al fatto che le edizioni in vinile dell'album sarebbero state spedite prima del 13 ottobre.
Poco dopo, l’artista è apparsa come ospite a sorpresa nel podcast New Heights, condotto dai fratelli Kelce, mostrando una valigetta verde menta con le iniziali “TS” e rivelando il titolo del progetto, pur mantenendo sfocata la copertina ufficiale. Lunedì, Taylor Nation (divisione ufficiale del team marketing della popstar) ha pubblicato una presentazione su TikTok di 12 immagini con la didascalia "Pensando a quando ha detto 'Ci vediamo alla prossima era'". Swift è ritratta in arancione in ogni immagine. Un'edizione speciale in vinile limitata dell'album sarà pubblicata in "glitter arancione portofino", secondo una pagina di pre-ordine sul suo sito.
A fine maggio Taylor Swift ha ripreso il controllo completo della sua intera discografia. In una lunga nota pubblicata sul suo sito ufficiale, aveva annunciato: "Tutta la musica che ho mai realizzato ora mi appartiene. (...) Sono in lacrime dalla gioia da quando ho scoperto che sta davvero succedendo". La popstar ha dichiarato di aver riacquistato i diritti delle registrazioni master dei suoi primi sei album, originariamente pubblicati con la Big Machine Records, dal suo ultimo proprietario, la società di private equity Shamrock Capital, ponendo così fine a una lunga battaglia sulla proprietà della sua musica. In una lettera ai fan, ha spiegato di aver ricomprato i master, in aggiunta a video, film di concerti copertine e fotografie senza tuttavia rivelare la cifra dell'acquisto, che, indiscrezioni danno tra i 600 milioni e il miliardo.
© Ansa
© Ansa
Commenti (0)