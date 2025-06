La foto diffusa con l'annuncio (che è anche la copertina dell’album) è di quelle destinate a far discutere: per accompagnare il titolo "Man's Best Friend" ("La migliore amica dell'uomo"), si vede Sabrina a quattro zampe ai piedi di un uomo che la tiene per i capelli. Evidentemente una foto dall'intento satirico e non di esaltazione della sottomissione della donna, ma che non tutti hanno apprezzato. Nel suo post su Instagram non sono mancate infatti le voci fortemente critiche. "Nessuna quantità di 'satira' può risolvere una cosa del genere. Non è che 'non lo capiamo' - ha scritto qualcuno -, è semplicemente sbagliato e va detto. Non puoi umiliare le donne (o te stessa, se è per questo) in questo modo e dire che è una cosa da femministe". E qualcuno ha rincarato: "Gran parte del suo pubblico è costituito da ragazze giovani. Non si rende conto dell'influenza che ha sui giovani che soprattutto non sanno distinguere tra satira e non satira". Ad ogni modo il post dell'annuncio, con la foto, ha raccolto quasi 4 milioni di like...