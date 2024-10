La "Chromakopia" di Tyler, the Creator, nuova evoluzione del rapper da miliardi di stream

È uscito il nuovo album di Tyler, The Creator, intitolato "Chromakopia" che arriva dopo l’acclamato lavoro del 2021, "Call Me If You Get Lost" (e la sua versione estesa del 2023). Ancora una volta scritto, prodotto e arrangiato da lui stesso, figlio della sua complessità artistica, offre 14 brani introspettivi che vedono il rapper 33enne confrontarsi con temi come l'età adulta, le insicurezze, le preoccupazioni, i retaggi familiari. A livello musicale sfugge a un genere specifico, e avvicina e sovrappone rap, afro, r&b, elettronica, soul, jazz, synth, orchestrazioni e chitarre elettriche. E appare l'ennesimo passo in avanti in una carriera lunga 16 anni, sempre in evoluzione. Tyler, The Creator porterà in Italia il suo "Chromakopia: The world tour" in un’unica data, il 30 aprile 2025 all’Unipol Forum di Assago (Milano).