Non sappiamo se il "Mayhem Ball" è, come hanno scritto diversi media britannici dopo le recenti date, "il concerto dell'anno". Sicuramente a questo giro Lady Gaga ha alzato l'asticella dell'ambizione fino al massimo punto raggiungibile al momento, in modo da realizzare un'opera che sembra dire in ogni suo momento: "La regina del pop sono io". Due ore e mezza di spettacolo diviso in quattro atti. Lo show è quello presentato la scorsa primavera, prima al Coachella Festival e poi nell'evento da record di Rio de Janeiro sulla spiaggia di Copacabana, dove a essere messa in scena è la battaglia tra due Gaga, ego e alter-ego, luce e ombra. Ma se il tema (e l'impianto di fondo) è inalterato, lo spettacolo in realtà è decisamente limato e rimaneggiato. Non solo nella scenografia, per adattarlo ad ambienti più contenuti come quelli dei palazzetti, ma anche nella scaletta, che paradossalmente si è gonfiata rispetto alle prime uscite, con diversi inserti, non solo delle canzoni più recenti come il singolo "The Dead Dance": adesso trovano spazio pezzi da "ArtPop" come "Aura" e "Applause" (con il pubblico in delirio), successi della prima ora ("Just Dance", "LoveGame") e qualche brani meno popolare per un pubblico più generalista ma decisamente amato dai fan più fedeli, come "Summerboy". Sparite anche alcune trovate sceniche (come la danza con gli scheletri su "Zombieboy") mentre ne sono state inserite altre, come la presenza di un enorme teschio sul palco durante "Killah" o il suggestivo viaggio sulla gondola con cui Gaga viene trasportata nell'Ade mentre canta "Shallow".