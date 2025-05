Le autorità comunali hanno intenzione di proseguire con la tradizione del concerto gratuito a maggio anche per stimolare il turismo in un periodo considerato di bassa stagione. Il sindaco Eduardo Paes ha già lasciato intendere che per il prossimo anno sta pensando di invitare la rock band irlandese U2. Per il concerto di Lady Gaga sono state dispiegate ingenti misure di sicurezza, con oltre 5.000 agenti, droni e telecamere a circuito chiuso con riconoscimento facciale.