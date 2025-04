Lo show si è aperto con "Bloody Mary" (dall'album "Born This Way"), con Gaga al centro del palco a dieci metri di altezza su una struttura che le faceva da vestito e all'interno della gonna del quale stava una parte del corpo di ballo. Da lì è stato un susseguirsi di trovate, dalla partita a scacchi contro se stessa in "Poker Face", alla danza con gli scheletri in "Zombieboy" (gli stessi scheletri accanto ai quali è sepolta in "Perfect Celebrity" e che adornano la sua tastiera mentre canta "Die With A Smile"). Con una scenografia che pur nella sua grandeur resta uguale a se stessa, a creare movimento e cambi di atmosfera tra un atto e l'altro ci pensano i ricchissimi costumi, un corpo di ballo nutritissimo, una band solidissima che non fa per nulla da sfondo ma è sempre protagonista, e Gaga stessa, sempre al centro della scena, eccezion fatta per "The Beast", che la vede cantare fuori campo. Non mancano i momenti più intimi, se di intimità si può parlare di fronte a una platea vasta come quella del Coachella, come nel caso di "Shallow", mentre durante per "Vanish Into You" Gaga scende dal palco "svanire" davvero in mezzo al suo pubblico, cantando a stretto contatto con i fan delle prime file. Il gran finale è affidato a "Bad Romance", con Gaga che entra in scena in versione cadavere sotto un telo di plastica e viene riportata alla vita dai medici della peste.