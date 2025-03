Lady Gaga e Taylor Swift regine degli iHeartRadio Music Awards

Grandi soddisfazioni anche per la Gaga, che ha vinto nella categoria Miglior collaborazione con "Die With A Smile" ed è stata celebrata con l’Innovator Awards per il suo contributo sul mondo della musica. "Vincere un premio che esalta la mia carriera a 38 anni è difficile da credere. Da una parte mi sembra di fare questo da sempre, dall’altra mi pare cdi aver appena iniziato. Anche se il mondo considera le donne vecchie per essere popstar a 38 anni, vi prometto che mi sto solo riscaldando", ha dichiarato accettando il riconoscimento. "Se ho imparato qualcosa in tre decenni è che l’innovazione più potente è l’autenticità. E non sarei qui senza le mie ispirazioni, da David Bowie, Grace Jones, Carole King, Elton John, Lady Starlight, Madonna, Stevie Wonder, Cher e il mio amico Tony Bennett”.