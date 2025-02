Lady Gaga ha rivelato la tracklist del suo settimo album in studio, "Mayhem" in uscita il 7 marzo in tutto il mondo. Nel mentre il singolo "Abracadabra" continua a raccogliere numeri importanti nelle classifiche globali assieme a "Die With a Smile" con Bruno Mars, ancora al numero 1 su Spotify Global. Su Spotify Lady Gaga ha infranto un record finora imbattuto per il maggior numero di ascoltatori mensili per un'artista donna (oltre 123 milioni).