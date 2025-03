Lady Gaga si riprende lo scettro del pop con "Mayhem": "Ho fatto pace con i miei demoni"

Sottolineando la capacità di Gaga di mescolare vulnerabilità e audacia, "Vanish Into You" è una dichiarazione d'amore teatrale, ispirata a Bowie, ambientata in un mondo apocalittico. "Killah" (che sembra presa di peso dalla discografia di Prince) e "Zombieboy" mostrano la propensione di Gaga per la mescolanza di generi, infondendo un groove funk con elementi industrial ed elettronici, mentre "LoveDrug" cambia il mood, offrendo un inno dark-disco sull'intorpidimento del dolore emotivo. L'ultima parte dell'album approfondisce la parte più emozionale. "Shadow of a Man" esplora con influenze dance francesi l’emergere in un mondo dominato dagli uomini, mentre in "The Beast" torna ad aleggiare il fantasma di Prince. La penultima ballata, "Blade of Grass", è un'ode struggente all'amore duraturo in mezzo al caos, che pone le basi per la traccia finale dell'album: "Die With a Smile", la collaborazione di Gaga con Bruno Mars che, con oltre 3,7 miliardi di streaming complessivi, è diventata la canzone numero 1 più longeva su Spotify Global e la più veloce nella storia a raggiungere 2 miliardi di streaming sulla piattaforma.