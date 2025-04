Lady Gaga torna a Coachella e sarà la prima occasione per esibirsi dal vivo con alcuni brani del suo "Mayhem". L'album, il suo settimo in studio, è uscito in tutto il mondo il 7 marzo. Gaga torna a esibirsi nel deserto della California dopo 8 anni: "Non ci dormo la notte, ma devo trovare il modo di dormire perché devo essere riposata e la mia voce deve essere in ottima forma. Sto creando qualcosa di speciale per lo show, non voglio rivelare nulla ma voglio fare qualcosa di veramente speciale e credo sia una cosa rara la possibilità di esibirsi con un nuovo album a Coachella e io eseguirò molto del nuovo album qui".