Ed Sheeran riparte a tutta gioia e ritmo con "Azizam"

Nell'intervista il cantautore di Halifax ha parlato di un altro suo progetto, che guarda decisamente avanti nel tempo... "Ho sempre sognato di pubblicare un album il giorno in cui morirò, intitolato 'Eject' - ha detto ridendo -. Non sto scherzando. Pensate se alla morte di Paul McCartney uscisse un disco con canzoni scritte a 16, 20, 30 anni… Nel mio caso, la gente si domanderà: 'Quello persino dalla tomba non ci dà pace'". Ma intanto c'è da pensare a "Play" e ad "Azizam", per il cui lancio è stato messo in piedi un piano promozionale su più fronti. Alla Stazione Centrale di Milano compare da giorni su diversi maxi-schermi una frase tratta dalla canzone ("Meet me on the floor tonight") mentre cuori giganti color fucsia con scritto il titolo del pezzo sono apparsi nelle metropoli di tutto il mondo da Tokyo a New York, da Sydney a Città del Messico. Fucsia come il colore di riferimento scelto per la copertina dell'album. Inoltre "Azizam" è il primo brano della nuova funzione di Whatsapp che permette di associare una canzone a un aggiornamento di stato.