Ed Sheeran bloccato dalla polizia indiana durante un'esibizione in strada

Ed Sheeran si trova in India con il suo Mathematics Tour, per portare in giro per il mondo il suo ultimo album "+-=÷× (Tour Collection)". Il 9 febbraio ha fatto tappa nella città di Bangalore e prima del live l'artista si è esibito nel quartiere di Church Street, ma è stato interrotto dalle autorità locali. Secondo gli agenti Sheeran non avrebbe avuto i permessi necessari per esibirsi e la sua presenza avrebbe potuto causare problemi di ordine pubblico. Una versione opposta quella dell'artista, che via social ha dichiarato di aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie. "Era tutto pianificato da tempo; la mia esibizione in quel luogo specifico non è stata una decisione improvvisa". Il cantante ha cercato di spegnere la polemica, invitando il pubblico al concerto. Durante la serata ha sorpreso tutti interpretando sul palco due dei suoi successi in Telugu, la lingua locale, insieme alla cantante Shilpa Rao.