Sui social Ed Sheeran ha raccontato come è nato “+-=÷× (Tour Collection)”: "Si è concluso ieri a Cipro l'ultimo spettacolo di matematica dell'anno. Abbiamo ancora un anno di questo tour, poi la matematica finirà per sempre, e passeremo alla prossima serie di simboli... Sono passati 15 anni dalla pubblicazione di questi album di Mathematics e finora è stato un viaggio infernale. Volevo creare una raccolta delle canzoni che suono durante il tour, ma anche solo avere tutte le canzoni più importanti in un unico posto per i fan, o per i fan nuovi arrivati, un viaggio di dove è stato e dove è adesso. Il vinile/CD della collezione del tour conterrà anche alcune mie note vocali nascoste al loro interno, che parleranno di tutti i miei ricordi dietro le canzoni e del tour, quindi cercateli. Adoro essere in questo viaggio con tutti voi ed essere entusiasta anche per quello che verrà dopo. La Mathematics Tour Collection uscirà il 27 settembre, preordina ora, ci vediamo l'anno prossimo per l'ultima serie di spettacoli di matematica x".