Ed Sheeran suona a sorpresa con un'orchestra di bambini

Ed Sheeran ha proposto al pubblico "The Hills of Aberfeldy", tratto dal suo ultimo disco "Subtract" e ha poi suonato con loro il singolo "Eyes Closed". Una mattinata sorprendente, che si è conclusa con tante foto, selfie e autografi. "Mattinata libera a Boston, quindi sono andato a trovare a sorpresa questo gruppo musicale di bambini, è stato così divertente. Mi preparo per il secondo show allo stadio, a più tardi", ha scritto l'artista sui social condividendo il video della performance con gli studenti.

In tour per il mondo

Ed Sheeran si trovava nella zona di Boston per una serie di concerti in programma al Gillette Stadium di Doxborough. L'artista sta portando in giro per il mondo i suoi ultimi due album = (2021) e − (2023). Il tour, (che in questi mesi ha toccato Europa, Oceania e America del Nord) è iniziato il 23 aprile del 2022 a Dublino e si concluderà il prossimo 23 settembre a Inglewood, nella zona di Los Angeles.