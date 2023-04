Ed Sheeran, duetto a sorpresa con un artista di strada

Ed Sheeran è negli Usa per promuovere il suo ultimo progetto musicale, "-" (Subtract), annuncuato per il 5 maggio. Un disco che ritorna alle origini cantautoriale e che è stata un'ancora di salvezza in un periodo nero a livello privato. "All'inizio del 2022 una serie di eventi ha cambiato la mia vita, la mia salute mentale e il modo in cui vedevo la musica e l'arte. Scrivere canzoni è la mia terapia. Mi aiuta a dare un senso ai miei sentimenti", ha raccontato. Tra questi Sheeran ha parlato del tumore diagnosticato a sua moglie mentre era incinta e della morte del suo migliore amico.

Un album onesto

Per "-", Ed Sheeran ha collaborato con Aaron Dessner (The National) alla scrittura e alla produzione dopo che Taylor Swift li ha fatti conoscere. Ed e Aaron hanno iniziato a creare l'album nel febbraio 2022, scrivendo oltre 30 canzoni in un solo mese passato insieme in studio. Come artista non mi sentivo di fare uscire un album che non fosse credibile, che non rappresentasse accuratamente dove sono e come ho bisogno di esprimermi a questo punto della mia vita", ha spiegato, aggiungendo: "E' come guardare nel profondo della mia anima. Per la prima volta non sto cercando di creare un album che piaccia alla gente, sto semplicemente pubblicando qualcosa che sia onesto e fedele a dove mi trovo nella mia vita adulta.