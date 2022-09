Ed Sheeran si esibisce a sorpresa in un locale di Ibiza e canta i Backstreet Boys

Ed Sheeran si è esibito a sorpresa in un locale molto noto e alla moda di Ibiza.

Ma, per l'occasione, non ha scelto di sfoggiare solo il suo repertorio, ma di interpretare anche brani di altri cantanti, come per esempio "I Want It That Way" dei Backstreet Boys . Non appena il pubblico si è reso conto di chi era salito sul piccolo palcoscenico è andato in delirio e ha accompagnato il cantautore britannico nell'esibizione della canzone della band statunitense. Al Paradise O'Beach era, infatti, già in corso un dj-set ed Ed Sheeran ha deciso di inserirsi.