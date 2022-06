Ed Sheeran canterà la sua "Perfect" per la Regina: un tributo all'amore tra Elisabetta e il defunto marito, il Principe Filippo

E sul palco, davanti a Buckingham Palace, Ed Sheeran dedicherà la sua "Perfect", una tra le sue più belle canzoni d'amore, alla Sovrana, come tributo per la sua storia d'amore con il Principe consorte Filippo, scomparso nel 2021 a 99 anni.

Ed Sheeran

dovrebbe cantare la sua romantica ballad prima dell’inno nazionale.Un toccante omaggio che pare sarà accompagnato da immagini della Regina Elisabetta II e di suo marito, proiettate sui maxi schermi disposti intorno al grande palco e in tutto il paese. Un matrimonio, il loro, durato ben 73 anni e dal quale sono nati Carlo, Anna, Andrea e Edoardo.



Un dovuto omaggio alla coppia reale e, in un momento così importante per la Sovrana anche e soprattutto a colui che l’ha accompagnata con forza e dedizione per tutta la vita, dalla morte del padre alle nozze celerate in pompa magna oltre 73 anni fa, fino alla sua morte lo scorso aprile 2021.

Tantissimi gli altri ospiti in scaletta nella serata del 4 giugno, a partire dai grandi nomi della musica britannica come i

Queen, Elton John e le novità di Mabel, George Ezra e Sam Ryder. E poi i Duran Duran, Andrea Bocelli, Alicia Keys, Rod Stewart, Diana Ross, Sir David Attenborough, David Beckham. Elton John,

impegnato in tour, potrebbe non essere presente fisicamente sul palco ma dovrebbe aver registrato un’esibizione.

I festeggiamenti ufficiali del Giubileo di Platino inizieranno però già giovedì 2 giugno con la parata militare del Trooping The Colour, con oltre 200 cavalli, centinaia di musicisti dell’esercito, un migliaio di soldati e ufficiali mentre in cielo la Royal Air Force si esibirà in uno spettacolo aereo.



Il 3 giugno ci sarà la tradizionale messa nella cattedrale di St. Paul a Londra, mentre il 5 giugno la festa si concluderà con il Big Jubilee Lunch, il Grande pranzo del Giubileo per le strade del Paese e con la parata del Platinum Jubilee Pageant.