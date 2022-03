Ed Sheeran e Camila Cabello star del concerto a favore dei rifugiati ucraini: raccolti quasi 15 milioni di euro

Maxi scritta "Ti amo ancora" ideata dalla band Eugenio in via Di Gioia

"Tutti abbiamo la responsabilità di aiutare il popolo ucraino e non possiamo restare fermi. Preghiamo tutti stasera per la pace e la sicurezza del popolo ucraino. Grazie mille per aver fatto parte di questa importantissima raccolta fondi e per favore donate tutto ciò che potete", ha detto Camila Cabello ai media britannici. A presentare il Concert For Ukraine, trasmesso in diretta dall'emittente Itv, l'ex Spice Girl

Emma Bunton

, insieme a Marvin Humes e Ronan Kemp.

Ed Sheeran e Camila Cabello hanno conquistato il pubblico con la loro prima performance di coppia dal vivo sulle note di "Bam Bam", il nuovo singolo uscito lo scorso 4 marzo. Sheeran si è poi esibito in solo sulle note di "Perfect" e "Bad Habits", mentre la Cabello ha eseguito una cover di "Fix You" dei Coldplay.

Come raccontato anche dagli stessi organizzatori di Concert For Ukraine, il ricavato della serata in musica sarà interamente devoluto a

Disasters Emergency Committee (DEC)

, l’organizzazione impegnata a fornire cibo, acqua, alloggio e assistenza medica ai rifugiati ucraini. Anche la stessa emittente ITV si sta muovendo attivamente in questo senso, donando tutti i proventi pubblicitari della trasmissione (circa 3,5 milioni di euro) al DEC. La Gran Bretagna vanta una lunga tradizione di eventi musicali dedicati a grandi emergenze umanitarie, a partire dal celebre Live Aid organizzato da Bob Geldof nel 1985 a Londra per raccogliere fondi per alleviare la carestia che sconvolse l’Etiopia in quel periodo.

