Pupo canta per la pace tra Russia e Ucraina: "Musiche per riunire le genti"

L'istituto culturale ha spiegato che Enzo Ghinazzi "in sostegno della cultura russa ha cantato la canzone 'C'è un solo momento' (Est' tol'ko mig), un'opera del compositore Aleksandr Zatsepin e del poeta Leonid Derbenev". Pupo canta in russo e suona il pianoforte accompagnato da tre musicisti e un coro. Nella parte finale tiene in mano due immagini affiancate di Piazza Maidan di Kiev e Piazza Rossa di Mosca, a simboleggiare un’unica agorà.

Il video termina con la scritta "Ci sono musiche e parole capaci di fare miracoli. Di unire e di riunire le genti" sia in italiano che in russo che in ucraino. Il video dell'esibizione per il momento è stata pubblicata solo dal Centro Russo di Roma. Secondo quanto riporta la Nazione, il brano farebbe parte di un progetto più ampio con il quale Pupo vuole mandare un messaggio di pace e di unione tra russi e ucraini divulgato in musica.

A gennaio lo stesso Pupo aveva rivelato di essere stato bandito dall’Ucraina. "Il ministero degli Esteri italiano mi ha informato che il governo dell’Ucraina mi ha inserito nella lista nera, gli indesiderati, i 'criminali'. Se mi presento alla frontiera, rischio l’arresto. Tutto questo perché l’anno scorso, ho partecipato al Festival russo della canzone di guerra in Crimea. Peccato! Ma io non mi fermerò. Continuerò a portare la mia musica per il mondo. Ovunque mi sarà data la libertà di cantare".

