La band ucraina Antytila chiede a Ed Sheeran di esibirsi a distanza da Kiev

Un evento di beneficenza per raccogliere fondi per le persone colpite dalla guerra in Ucraina. Ci saranno molti artisti, da Camila Cabello a Ed Sheeran , e proprio quest'ultimo ha ricevuto una richiesta particolare. La popolare band ucraina Antytila ha chiesto all'artista di esibirsi con loro a distanza da Kiev .

Leggi Anche Ucraina, a Odessa si costruiscono barricate suonando i Bon Jovi e la band condivide il video sui social

"Ciao, Ed, saluti da Kiev - dicono in un video postato su Facebook in cui appaiono vestiti da soldati - Siamo musicisti ucraini della band Antytila, una delle band più popolari in Ucraina, con molti fan in Ucraina e in tutto il mondo. Nei momenti di pace i nostri concerti hanno riempito gli stadi. La guerra ha cambiato le nostre vite. E ora combattiamo con le nostre armi contro gli invasori russi".

Nel video messaggio la band offre una trasmissione in diretta tra Kiev e Birmingham: "La nostra band suonerà la loro musica a Kiev, una città che non si è arresa e non si arrenderà mai agli invasori russi".

Intanto al "Concert for Ukraine" alla Resorts World Arena di Birmingham hanno aderito, oltre a Ed Sheeran e Camila Cabello, anche Emeli Sandé, Gregory Porter, Snow Patrol, Nile Rodgers and Chic, Manic Street Preachers, Tom Odell, Becky Hill e The Kingdom Choir.

TI POTREBBE INTERESSARE: