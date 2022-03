Ed Sheeran è nei guai, a processo con l'accusa di plagio per "Shape of you" 

Guai grossi per Ed Sheeran.

Il cantautore britannico si è dovuto presentare davanti all’Alta Corte di Londra, dove è cominciato un processo, che dovrebbe durare tre settimane e che lo vede accusato di plagio. A denunciare l'artista sono stati due colleghi cantanti, Sami Shoukry e Ross O’Donoghue, i quali hanno affermato che la popstar ha copiato "frasi e parole" da una loro canzone, "Shape of You", successo mondiale di Sheeran, pubblicata nel 2017 e ancora brano più ascoltate in streaming su Spotify.