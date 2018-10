Spotify compie 10 anni, ecco la classifica delle canzoni con più streaming di tutti i tempi

Dieci anni fa veniva lanciato Spotify, il servizio di musica in streaming che ha cambiato radicalmente la fruizione delle canzoni. Dal 2008 al 2018 la piattaforma ha creato una community di oltre 180 milioni di utenti che possono scegliere oggi tra più di 35 milioni di brani. Con la campagna "Decade of Discovery" per la prima volta Spotify presenta una panoramica decennale sulle più grandi rivelazioni della musica, con dati globali su abitudini d’ascolto e preferenze degli utenti appassionati di musica. Tra le varie graduatorie c’è anche quella relativa alle 10 canzoni con più streaming di tutti i tempi. Ecco la classifica:



1 Ed Sheeran – “Shape Of You”

2 Drake – “One Dance”

3 The Chainsmokers, Halsey – “Closer”

4 Post Malone – “rockstar” (feat. 21 Sevage)

5 Ed Sheeran – “Thinking Out Loud”

6 Major Lazer, MØ, Dj Snake – “Lean On”

7 Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bibier – “Despacito - Remix”

8 Justin Bieber – “Love Yourself”

9 Justin Bieber – “Sorry”

10 The Chainsmokers – “Don’t Let Me Down”