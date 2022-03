Ucraina, a Odessa si costruiscono barricate suonando i Bon Jovi e la band condivide il video sui social

Scene di vita quotidiana in Ucraina, che non hanno lasciato indifferente la band, la quale ha condiviso su Facebook il video che ritrae il gruppo di persone al lavoro scrivendo: "This is for the ones who stood their ground", questa è per quelli che non mollano, citando un passaggio del brano.



Un impianto stereo portato sulla spiaggia e una batteria, basta poco ad Odessa per trasformare una situazione tragica in un momento di socialità e condivisione, ma anche di speranza, come recita il ritornello della nota canzone: "It's my life, and it's now or never, I ain't gonna live forever, I just wanna live while I'm alive", è la mia vita ed è ora o mai più, non vivrò per sempre, voglio vivere solo finché sarò vivo.