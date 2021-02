Con "Story of Love" i Bon Jovi regalano una ballata su genitori e figli: online il video ufficiale

Bon Jovi, guarda gli scatti del video "Story of Love" instagram 1 di 9 Ufficio stampa 2 di 9 instagram 3 di 9 Da video 4 di 9 Da video 5 di 9 Da video 6 di 9 Da video 7 di 9 Da video 8 di 9 Da video 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

“Anche se ho scritto "Story of Love" sulla mia famiglia, spero che quando le persone ascolteranno la canzone e guarderanno il video, vi rivedranno se stessi e la propria famiglia", dice Jon Bon Jovi.

“Story of Love” tocca infatti il tema della genitorialità, aprendosi con versi come: “i padri amano le figlie, così come la madre ama i figli”. Questo toccante testo è stato ispirato dalla stessa famiglia di Jon: "Mi sono seduto per scrivere una canzone per i miei figli”. Il brano percorre un viaggio attraverso il cerchio della vita, dove improvvisamente il bambino diventa come i propri genitori che intanto stanno invecchiando. “Mi sono reso conto che stavo parlando della mia intera famiglia, dei miei figli, mia moglie e i miei genitori”, ha commentato Jon.



Il quindicesimo progetto discografico del gruppo si caratterizza per la scrittura ricca e profonda. All’interno, infatti, sono affrontati argomenti come il controllo delle armi, la questione dei veterani, la politica, il valore della famiglia, e molto altro. Il titolo, “2020”, è un riferimento sarcastico ai nomi delle campagne elettorali americane dello scorso autunno, così come la cover, con il riflesso della bandiera americana sugli occhiali da sole indossati da un Jon Bon Jovi pensieroso.

