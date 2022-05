Ed Sheeran è diventato di nuovo papà: secondo bebè, a sorpresa, con la moglie Cherry

Siamo entrambi innamorati di lei e siamo al settimo cielo per essere diventati 4", così Ed Sheeran annuncia su Instagram di essere diventato nuovamente papà, postando una foto con due minuscoli calzini bianchi. Il lieto evento arriva completamente a sorpresa, perché il cantante non aveva mai detto che la moglie Cherry Seaborn fosse ancora incinta.

L'artista britannico, 31 anni, e Cherry, 29, hanno accolto la loro prima figlia, Lyra, nell'agosto 2020. Anche in quell'occasione Ed aveva dato la notizia della nascita in modo simile, scrivendo sui social una semplice nota: "Ciao! Un breve messaggio da parte mia perché ho alcune notizie personali che volevo condividere con voi... La scorsa settimana, con l'aiuto di un fantastico team, Cherry ha dato alla luce la nostra bella e sana figlia - Lyra Antarctica Seaborn Sheeran" e anche in quell'occasione aveva postato un'immagine di un paio di calzini blu e bianchi.

Ed Sheeran e la sua Cherry sono diventati genitori Instagram 1 di 8 Instagram 2 di 8 Instagram 3 di 8 Instagram 4 di 8 Instagram 5 di 8 Instagram 6 di 8 Instagram 7 di 8 Instagram 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci

Molto riservati riguardo alla loro vita privata Ed e Cherry, che del loro matrimonio hanno parlato solo a nozze avvenute, hanno completamente tenuto nascosta la seconda gravidanza. Del suo essere padre però Sheeran ha parlato più volte nello scorso anno, ammettendo che sua figlia non è la sua "più grande fan" e "piange solo" quando le suona le sue nuove canzoni, ma apprezza molto la sua più grande hit del 2017, "Shape of You". Sempre nello stesso anni il cantante aveva anche ragguagliato i fan sui traguardi della bambina: "Lei è grande! Sta camminando, sta parlando. Al momento è dai miei genitori e si sta divertendo", aveva raccontato a Entertainment Tonight, aggiungendo di essere quasi certo che la sua prima parola sia stata "papà".