L’album è suddiviso in 12 tracce e ogni titolo, preso singolarmente, è solo una parola che lette in fila compongono il messaggio: "The British Government Must Not Legalise Theft To Benefit AI Companies" (“Il governo britannico non deve legalizzare il furto di musica per favorire le aziende di IA”). Il lancio dell'album è stato accompagnato da un appello pubblicato sul Times con oltre mille firmatari, inclusi Damon Albarn, Ed Sheeran e Dua Lipa, oltre agli scrittori Kazuo Ishiguro, Michael Morpurgo ed Helen Fielding, in cui si legge che il silenzio registrato negli studi del Regno rappresenta l'impatto devastante che avrebbe sugli artisti la riforma del copyright voluta dall'esecutivo britannico. "La proposta del governo consegnerebbe il lavoro di una vita svolto dai nostri musicisti alle società di intelligenza artificiale, gratuitamente", ha affermato l'organizzatore dell'iniziativa Ed Newton-Rex. "È un piano che non solo sarebbe disastroso per i musicisti, ma è del tutto inutile. Il Regno Unito può essere leader nell'intelligenza artificiale senza compromettere le nostre industrie creative leader a livello mondiale", ha aggiunto.