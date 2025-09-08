Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
quattro statuette

Lady Gaga incoronata artista dell'anno agli Mtv Video Music Awards

Premiata anche per la miglior collaborazione (con Bruno Mars per "Die With A Smile"), miglior regia e miglior direzione artistica ("Abracadabra")

08 Set 2025 - 11:38
© IPA

© IPA

Lady Gaga è stata la regina degli MTV Video Music Awards 2025, condotti da LL Cool J all'UBS Arena di New York. Dopo l'uscita del brano "The Dead Dance" per la colonna sonora della seconda stagione della serie tv "Mercoledì", la popstyar ha trionfato, portando a casa quattro statuette: Artist of the Year, Best Collaboration per 'Die With A Smile' con Bruno Mars, Best Direction e Best Art Direction per 'Abracadabra'.

La magica notte degli Mtv Video Music Awards 2025

1 di 9
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Lady Gaga regina degli MTV Video Music Awards

  Nel suo discorso di ringraziamento, Gaga ha parlato del significato profondo dell'arte, sottolineando la responsabilità di un artista nel connettere le anime e ispirare i sogni. Ha poi salutato il pubblico per correre al Madison Square Garden, dove era attesa dai fan. Circa 90 minuti dopo, la cerimonia ha trasmesso la sua performance di "Abracadabra" e "The Dead Dance", facendo ballare l'intera platea.

Leggi anche

Lady Gaga torna con "The Dead Dance"

Lady Gaga ai Grammy 2025: la frangetta punk e il taglio di capelli Hime

Mtv Video Music Awards, Lady Gaga fa il pieno di nomination

Agli Mtv Video Music Awards Lady Gaga beffa le colleghe

 La cantante ha soffiato il riconoscimento a Taylor Swift e Beyoncé, in nomination insieme a lei nella categoria "Artista dell'anno". Entrambe avevano i numeri diventare le artiste più premiate nella storia dei VMA con 30 premi a testa. La vittoria di Gaga ha però mantenuto l'ex aequo per almeno un altro anno. E' stata Sabrina Carpemnter a portatesi a casa il premio per il miglior album e miglior artista pop, mentre Ariana Grande ha vinto nelle categorie Miglior video dell'anno con "Brighter Days Ahead", Best Pop e Best Long Form Video. La star ricevendo il premio ha ringraziato i suoi "terapeuti e le persone gay". A novembre, la Grande tornerà inoltre al cinema con "Wicked - Parte 2".

Leggi anche

È morto Ozzy Osbourne, la leggenda dell'heavy metal aveva 76 anni

Justin Bieber inarrestabile, a poche settimane da "Swag" esce a sorpresa un nuovo album: "Swag II"

Il tributo a Ozzy Osbourne

 Riconoscimento anche a Mariah Carey, che ha ricevuto il Video Vanguard Award e si è esibita in un medley dei suoi successi. Ozzy Osbourne (scomparso lo scorso luglio) è stato celebrato con un medley eseguito da artisti di spicco, mentre Busta Rhymes ha reso omaggio a Ananda Lewis, ex conduttrice di MTV. Ricky Martin ha dedicato il premio di icona latina ai suoi quattro figli, riflettendo anche sui suoi 40 anni di carriera.

TUTTI I PREMIATI:

Video dell'anno: Ariana Grande - 'Brighter Days Ahead'
Artista dell'anno: Lady Gaga
Canzone dell'anno: Rosé e Bruno Mars - 'APT'
Miglior artista esordiente: Alex Warren
Miglior artista pop: Sabrina Carpenter
Performance dell'anno: Katseye - 'Touch'
Migliore collaborazione: Lady Gaga e Bruno Mars - 'Die with a Smile'
Miglior video pop: Ariana Grande - 'Brighter Days Ahead'
Miglior hip pop: Doechii - 'Anxiety'
Miglior R&B: Mariah Carey - 'Type Dangerous'
Miglior alternativa: Sombr - 'Back to Friends'
Miglior Rock: Coldplay - 'All My Love'
Miglior Latin: Shakira - 'Soltera'Miglior K-Pop: LISA ft. Doja Cat & Raye - 'Born Again'
Miglior Afrobeat: Tyla - 'Push 2 Start'
Miglior Country: Megan Moroney - 'Am I Okay?'
Miglior album: Sabrina Carpenter - 'Short n' Sweet'

Ti potrebbe interessare

lady gaga
mtv video music awards

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema