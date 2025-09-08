Lady Gaga incoronata artista dell'anno agli Mtv Video Music Awards

La cantante ha soffiato il riconoscimento a Taylor Swift e Beyoncé, in nomination insieme a lei nella categoria "Artista dell'anno". Entrambe avevano i numeri diventare le artiste più premiate nella storia dei VMA con 30 premi a testa. La vittoria di Gaga ha però mantenuto l'ex aequo per almeno un altro anno. E' stata Sabrina Carpemnter a portatesi a casa il premio per il miglior album e miglior artista pop, mentre Ariana Grande ha vinto nelle categorie Miglior video dell'anno con "Brighter Days Ahead", Best Pop e Best Long Form Video. La star ricevendo il premio ha ringraziato i suoi "terapeuti e le persone gay". A novembre, la Grande tornerà inoltre al cinema con "Wicked - Parte 2".