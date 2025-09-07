È il 2007 quando Justin Bieber partecipa allo Stratford Idol, gara canora di provincia, classificandosi secondo. In soli 7 mesi, i video delle esibizioni, caricati su YouTube per condividere il traguardo con amici e parenti, raccolgono oltre 10.000.000 di visualizzazioni, attirando l’attenzione del famoso talent scout Scooter Braun. Dopo un provino con Usher, Justin Bieber, solo quindicenne, firma il suo primo contratto discografico. L’album di debutto “My World”, uscito nel novembre 2009, ottiene il disco di platino negli Stati Uniti, UK e Canada, e fa subito breccia nel cuore dei teenagers di tutto il mondo. L’esordio prelude a una carriera inarrestabile; difatti, “My World 2.0” e “My World Acoustic”, album usciti nel 2010, confermano la travolgente Bieber Fever in tutto il mondo. A due anni di distanza, durante i quali Justin pubblica l’album di brani natalizi “Under the Mistletoe”, nel 2012 esce “Believe”, a cui fa seguito una versione acustica, “Believe Acoustic”. Questo album segna un periodo di evoluzione, in cui la voce del giovane cantante sta cambiando e si presta a sonorità più intense, dove beat R’n’B si fondono con il pop. Il 2015 è l’anno di “Purpose”, da cui sono stati estratti ben 5 singoli di successo mondiale, tra cui “What do you mean?”, “Sorry” e “Love Yourself”. Un album ricco di collaborazioni, prodotto dai famosi dj Skrillex e Diplo, dove si alternando pezzi di electro-dance alla musica soul e R’n’B, senza mai accantonare il pop delle origini. Purpose è un disco più maturo, in grado di rivolgersi a un pubblico più vasto ed eterogeneo rispetto ai precedenti, in cui Bieber riflette sul suo successo, dando voce soprattutto ai lati più scomodi. Dopo qualche anno di pausa, che lo ha visto solo attivo in alcune collaborazioni (come quella con Ed Sheeran nel 2019 con il brano “I Don’t Care”), nel 2020 Justin Bieber è al fianco di Ariana Grande per il brano “Stuck With U”, una collaborazione nata per raccogliere fondi a favore dell’associazione 1st Responders Children’s Foundation che sostiene le famiglie di medici, paramedici e primi risponditori all’emergenza del Covid-19. Nel 2021 esce l’album “Justice”, con il quale Justin Bieber torna a conquistare i primi posti delle classifiche mondiali. “Hold on” ed “Anyone”, insieme, hanno raccolto da subito più di 2 miliardi di stream. Con “Swag"”, Justin Bieber torna alla musica, dopo una pausa di quattro anni, segnati da vari eventi tra cui alcuni problemi di salute e la diagnosi della sindrome di Ramsay Hunt, ma anche la nascita del suo primo figlio. A gennaio 2023 Justin decide di vendere i suoi diritti musicali per 200 milioni di dollari. La star del pop ha firmato il grosso affare con Hipgnosis Songs Capital, sostenuta da Blackstone e l'accordo copre l'intero catalogo del cantautore canadese prima del 31 dicembre 2021 pari a 290 brani pubblicati.aprendo un nuovo capitolo della sua incredibile carriera, che continua a tutta velocità con “Swag II”.