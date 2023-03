Justin Bieber cancella tutte le date del tour mondiale 2023 dopo vari rinvii

Dopo vari rinvii , ad annunciarlo stavolta non è né il cantante né il suo management, ma i fan, che hanno postato i messaggi ricevuti dai rivenditori di biglietti. La causa dovrebbe essere sempre la diagnosi della sindrome di Ramsay Hunt che aveva costretto la pospstar a molti stop, compreso il rinvio dei due concerti previsti in Italia, il 27 e 28 gennaio 2023 alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno che non verranno recuperati. Intanto anche sulla pagina ufficiale dell'artista sono scomparse le date del tour.

I messaggi ai fan "Siamo spiacenti di informarvi che gli spettacoli di Justin Bieber previsti per l'arena O2 sono stati cancellati – si legge nel messaggio ricevuto da una fan che aveva acquistato il biglietto per il concerto di Londra -. Comprendiamo che rimarrai deluso e ci scusiamo per gli eventuali disagi che ciò potrebbe causare".

Il primo annuncio dello stop al tour "Per l'aggravarsi dei sintomi non sarò in grado di continuare - scriveva Justin Bieber su Instagram - ho dato tutto quello che potevo ma ora devo riposare. Dopo un primo periodo di riposo e dopo aver consultato i miei medici, la mia famiglia e il mio team, sono andato in Europa nel tentativo di continuare il tour. Mi sono esibito in sei spettacoli dal vivo, ma mi è costato tanto. Al concerto di Rio ho dato tutto quello che potevo. Mi sento esausto e credo che adesso sia arrivato il momento di dare priorità ai miei problemi di salute".

Quando Justin aveva i muscoli facciali bloccati La popstar aveva mostrato all'inizio di giugno 2022 come il virus che causa della sindrome di Ramsay Hunt gli avesse bloccato i muscoli facciali della metà del volto: "E' una forma di virus che attacca il nervo dell'orecchio e quelli facciali e che ha causato una paralisi - aveva spiegato in un video social per i suoi 240 milioni di follower -. Come potete vedere il mio occhio non si chiude, non posso sorridere da questo lato".

La ripresa del tour a Lucca Il 31 luglio 2022, per la prima mondiale dopo la malattia, Justin Bieber ha scelto l'Italia e il Lucca Summer Festival (è stato il concerto di chiusura). E i fan non hanno tradito le aspettative. In ventimila in delirio hanno osannato la popstar, chi dall'alba chi dal pomeriggio sotto il sole cocente, si sono dati appuntamento per non perdere la data simbolo della rinascita.