Justin Bieber ferma il tour: "La mia malattia è peggiorata"

Non sta bene Justin Bieber.

La malattia di Lyme è peggiorata e la seria mononucleosi cronica "ha colpito la pelle , le funzioni cerebrali , l' energia e la salute in generale". Così all'ultimo momento la popstar ha cancellato due concerti in programma a Toronto . "Non riesco a crederci che sto dicendo questo, ma la mia malattia è peggiorata e devo cancellare su ordine dei medici", ha spiegato il cantante sui social.