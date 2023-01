Justin Bieber vende i suoi diritti musicali per 200 milioni di dollari.

La star del pop ha firmato il grosso affare con Hipgnosis Songs Capital, sostenuta da Blackstone. Si tratta dell'ennesima acquisizione di un catalogo musicale di successo, così come già avvenuto per altri artisti come Bruce Springsteen e Bob Dylan . L'accordo copre l'intero catalogo del cantautore canadese prima del 31 dicembre 2021 pari a 290 brani pubblicati. Con la firma del contratto Hipgnosis ottiene la quota di diritti di Bieber in alcuni dei suoi più grandi successi, tra cui "Baby", "What Do You Mean", "Sorry" e "Love Yourself".

L'accordo con Bieber è stato il più grande che l'azienda abbia mai negoziato. La star vale circa 300 milioni di dollari, ha venduto 150 milioni di dischi in tutto il mondo e ha oltre 30 miliardi di stream su Spotify, il che lo rende uno degli artisti discografici di maggior successo nella storia.

"L'impatto di Justin Bieber sulla cultura globale negli ultimi 14 anni è stato eccezionale", ha detto Merck Mercuriadis, fondatore e ceo di Hipgnosis, ex manager di Elton John.



Fino ad oggi ha pubblicato sei album in studio, senza contare però diversi remix e compilation, e almeno una decina di singoli e collaborazioni con altri artisti, tra cui “Despacito”, insieme a Luis Fonsi e Daddy Yankee.

L'affare concluso con Hipgnosis include tutte le quote del suo catalogo editoriale e di musica registrata, i suoi diritti di pubblicazione (inclusa la quota di performance dell'autore), le registrazioni master e i diritti connessi per il suo intero catalogo arretrato.



Fonti hanno rivelato a Variety che le canzoni di Bieber continueranno tuttavia ad essere amministrate dalla Universal, la casa discografica di sempre del cantante. Le sue registrazioni master continueranno invece ad essere di proprietà di Umg per sempre.

Il suo accordo multimilionario per la cessione dei diritti è sicuramente tra i più anomali nel panorama musicale vista la giovane età del cantante, che ha appena 28 anni. Nella maggior parte dei casi di vendita dei propri cataloghi si è sempre trattato di musicisti con alle spalle almeno 30 anni di carriera, come nel caso di Dylan e Springsteen, Young o Sting.

I 200 milioni di dollari che fanno adesso di Bieber un vero Paperon de' Paperoni della musica, non sono però la cifra massima raggiunta per la vendita di un catalogo, sebbene, proprio per la sua giovane età, si tratta comunque di una somma da capogiro. Il record in questo senso spetta a Dylan, che ha chiuso l'accordo per 500 milioni.

UNA GLORIOSA CARRIERA Nato il 1º marzo del 1994 a London nell'Ontario, è cresciuto a Stratford, unico figlio di Jeremy Jack Bieber e Pattie Mallette, rimasta incinta quando aveva solo diciotto anni. Dal lato paterno ha una sorella, Jazmyn Kathleen (2008) ed un fratello, Jaxon Julian (2009), nati dal primo matrimonio del padre e una sorella, Bay (2018), nata dal suo secondo matrimonio. Interessato all'hockey, al calcio e agli scacchi, crescendo ha imparato a suonare il pianoforte, la batteria, la chitarra e la tromba. Nei primi mesi del 2007, all'età di dodici anni, cantò "So Sick" di Ne-Yo per un concorso locale di canto a Stratford e arrivò al secondo posto, da allora, insieme a sua madre, iniziò a caricare video su YouTube in cui cantava canzoni di vari artisti e fu così che iniziò la sua carriera.

Il suo EP di debutto nel 2009, "My World", fu subito certificato disco di platino negli Stati Uniti. "One Time", il suo primo singolo, fu pubblicato a livello mondiale sempre nel 2009 e raggiunse la top ten in Canada e in altri trenta paesi. Bieber divenne il primo artista ad avere sette singoli di debutto nella classifica Billboard Hot 100.

La sua ascesa era cominciata.



Nel 2021 è arrivato "Justice", il suo sesto e ultimo album in studio, trascinato da hit come Peaches, Hold On e Holy, in seguito promosso col Justice World Tour.

Bieber ha vinto numerosi premi, inclusi gli American Music Awards come "miglior artista dell'anno" nel 2010 e nel 2012 . È stato nominato ai Grammy Awards nella categoria "miglior artista emergente" e "miglior artista pop" nel 2011 e ne ha vinti due, nel 2016 con la canzone "Where Are Ü Now," nella categoria "miglior registrazione dance" e nel 2021 con "10,000 Hours" nella categoria "miglior performance country di un duo o un gruppo". È una delle celebrità più famose al mondo e nel web, con più di 90 milioni di seguaci su Facebook, più di 100 milioni su Twitter e più di 250 milioni su Instagram. È l'artista solista con più iscritti su YouTube, oltre 70 milioni e anche con più visualizzazioni, 29 miliardi. È stato elencato tre volte nella lista delle dieci celebrità più potenti da Forbes, nel 2011, 2012 e 2013.

Con un patrimonio di 250 milioni di dollari, è stato l'under 25 più ricco del mondo ed è uno degli artisti di maggior successo di sempre, avendo venduto complessivamente 200 milioni di copie tra album e singoli.

Nel 2016, Bieber è diventato il primo artista a superare i 10 miliardi di visualizzazioni su Vevo.

Nel 2021 è infine diventato l'artista più ascoltato nella storia della piattaforma Spotify, con un picco di 94 milioni di ascoltatori mensili, record in seguito battuto solo da The Weeknd.