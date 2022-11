Justin Bieber e Hailey Baldwin sempre più innamorati: "Sei il mio essere umano preferito"

Per il 26esimo compleanno della moglie (il 22 novembre), il cantante ha voluto dedicarle un romantico messaggio postando alcuni scatti che li ritraggono insieme in Giappone: "Buon compleanno al mio essere umano preferito. Rendi la vita magica. Sono ossessionato da tutto ciò che ti riguarda. Ti amo bum bum bum".

La star canadese, 28 anni, ha rivelato il bizzarro soprannome usato con la moglie, ovvero "bum bum bum".

Nel frattempo Hailey ha ricondiviso una delle foto con la sua dolce metà nelle sue storie di Instagram e ha chiarito che la coppia si trova in Giappone, dove è già il suo compleanno.

In uno degli scatti Justin e Hailey si stanno baciando circondati da alberi di bambù, mentre un altro sono in riva d un lago in un bellissimo giardino bonsai.

I due si sono incontrati per la prima volta nel 2009 dopo che il padre di Hailey, Stephen Baldwin, fratello dell’attore Alec, li ha presentati. Sono diventati amici e sono usciti insieme per un breve periodo all'inizio del 2016 prima di separarsi.

Nel frattempo Bieber ha avuto una relazione con Sofia Richie e si è riunito brevemente con l'ex fidanzata Selena Gomez, con la quale è stato insieme per circa 5 anni tra continui tira e molla.

Justin e Hailey hanno riacceso quindi la loro storia d'amore nel maggio 2018 e si sono fidanzati il ​​7 luglio dello stesso anno, ottenendo poi, in gran segreto, la licenza di matrimonio da un tribunale di New York City a settembre.

Si sono poi "risposati" con un sontuoso matrimonio nella Carolina del Sud il 30 settembre 2019 presso il resort Montage Palmetto Bluff di fronte a 154 ospiti tra cui Kendall e Kylie Jenner.

La coppia ha recentemente festeggiato il suo quarto anniversario di matrimonio.





La malattia

A settembre di quest'anno Bieber ha annunciato che le sue condizioni di salute non gli consentono di proseguire con i tour e i concerti: "Starò bene, ma ho bisogno di tempo per riposare e riprendermi".

Il cantante combatte da alcuni mesi con la sindrome di Ramsay Hunt, una patologia neurologica che può svilupparsi in conseguenza all'infezione da virus Herpes Zoster con effetti anche gravi, come la paralisi dei nervi della faccia. E a inizio giugno Bieber aveva dovuto interrompere il suo tour proprio perché una paralisi gli aveva bloccato metà volto rendendogli difficile mangiare, sorridere e, ovviamente, cantare.

Prima degli auguri di compleanno all'amata mogliettina, Justin ha anche condiviso uno scatto di se stesso con una parrucca nera nei panni del defunto leggendario cantante soul James Brown.

'Ho un bell'aspetto, ho un buon odore, mi sento bene. E faccio l'amore bene', ha sottotitolato la foto, citando Brown dalla sua famosa intervista del 1988 con Sonya Friedman, il giorno dopo il suo arresto.