La rottura con Justin Bieber e la rinascita: Selena Gomez si racconta nei due nuovi singoli

L'addio a Justin Bieber nel marzo 2018 ha lasciato solchi nella vita di Selena Gomez . La popstar ha però dato segni tangibili di come voglia chiudere con il passato: a giugno ha cancellato dal suo profilo Instagram le foto con l'ex e in questi giorni ha lanciato due singoli che lasciano poco spazio all’immaginazione sul loro messaggio. Se "Lose You To Love Me" sembra prorpio dedicata alla storia con Bieber, "Look At Her Now" racconta di una ragazza pronta a rinascere.

Fino ad oggi Selena non ha mai voluto parlare dei suoi otto anni tra alti e bassi con Bieber. Se non ha cambiato idea, ora forse ha cercato di non farlo apertamente. Prima è arrivato il brano "Lose You to Love Me" in cui sono lampanti, fin dal titolo, i riferimenti alla rottura con l'ex e alla fine devastante di una grande storia d'amore. Il verso "in due mesi ci hai rimpiazzato" sembrerebbe proprio parlare di un arco di tempo simile in cui Bieber si è fidanzato e poi sposato con la modella statunitense Hailey Baldwin. "Mi promettevi il mondo e ci sono cascata" e "Hai appiccato il fuoco ai miei propositi", sono altri due passaggi non proprio casuali.

"Questa canzone è stata ispirata da molte cose che sono successe nella mia vita da quando ho pubblicato il mio ultimo album", ha commentato lei. E lanciando il singolo ha voluto ringraziare tutti coloro "che sono stati al mio fianco tra alti e bassi. Non avrei potuto fare quello che ho fatto senza tutti voi e non vedo l'ora di iniziare la nuova avventura in vostra compagnia".

Il brano è accompagnato da un video estremamente intimo (realizzato con un iPhone), con una Gomez in primo piano, in bianco e nero. Intanto Hailey Baldwin non sembra aver preso benissimo lo sfogo e nelle sue storie su Instagram ha pubblicato una schermata con il brano che stava ascoltando: "I'll kill you". E' stato un chiaro messaggio (il testo dice tra l'altro "Prova a metterti in mezzo tra di noi e non finirà bene. Lui è solo mio")?

Poi, dopo un giorno, Selena Gomez ha pubblicato il singolo "Look At Her Now" che sembra una continuazione del precedente con i versi esplicativi della sua ritrovata condizione mentale, "Sa che si innamorerà/Se solo lo vorrà": la popstar racconta la storia di una ragazza pronta a rinascere. E le sue parole che accomapagnano l'uscita della canzone, sembrano ben spiegare la voglia di voltare pagina e di vivere a pieno la vita: "Mi è sembrato che queste due canzoni pubblicate completassero la storia di come ci si può alzare, indipendentemente dalle sfide che la vita comporta".