Selena Gomez sempre più social, ecco gli scatti del suo weekend al mare: bikini e sorrisi felici

Selena Gomez sembra davvero essere uscita dal tunnel e felice e sorridente si gode un weekend su una bellissima spiaggia in Messico con le sue più care amiche. In bikini bianco la cantante appare in splendida forma, ma soprattutto di ottimo umore. L'occasione per questo weekend all'insegna del divertimento tra "girls" è l'addio al nubilato della sua migliore amica Courtney Barry: "La mia migliore amica si sposa, quindi celebriamola! Futura signora Lopez", scrive. Da quando ha lasciato il rehab pochi mesi fa Selena sta lentamente tornando alla vita e sui social. Negli ultimi tempi è stato raro vederla così serena e rilassata. Le amiche Courtney, Ashley Cook, Raquelle Stevens e le altre le sono sempre state vicine e finora sono state anche la sua cura migliore in un mood acqua e sapone, semplici ragazze che si divertono...