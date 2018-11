Justin Bieber si è sposato con Hailey Baldwin, due indizi social

Se n'è parlato per tutta l'estate senza avere una conferma ufficiale. Ma a quanto pare il matrimonio tra Justin Bieber e la modella Hailey Baldwin si è già consumato. I due hanno confermato, a modo loro, sui social le nozze, celebrate in gran segreto. Lei ha cambiato il suo nome su Instagram in Hailey Bieber, mentre lui sul suo profilo ha condiviso una loro foto aggiungendo la didascalia "Mia moglie è grandiosa".