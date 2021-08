Justin Bieber nella storia: è l'artista più ascoltato su Spotify

Justin Bieber e la moglie Hailey Baldwin stanno trascorrendo una romantica vacanza in Grecia. Il cantante ha postato su Instagram le foto che come cartoline ritraggono la coppia più innamorata e felice che mai. "Grazie perché sei l’essere umano più dolce sulla faccia della terra", è la tenera dedica di Justin alla bellissima moglie

Sul podio in questo momento ci sono The Weeknd, a quota 74,5 milioni e Ed Sheeran con 72,4 milioni di ascolti. In discesa invece Ariana Grande, che dopo il picco di 82 milioni al momento è ferma a 56,7 milioni di ascolti.

Justin potrà ringraziare personalmente i suoi fan il prossimo anno, durante il "Justice World Tour" che conterà ben 52 date solo nel Nord America. La tournèe era inizialmente prevista per il 2021, ma la situazione pandemica ha fatto slittare le date al 2022. Dopo il periodo di crisi, la pandemia e la rinascita, Bieber non vede l'ora di tornare ad esibirsi dal vivo: "Stiamo lavorando duramente per rendere questo tour il migliore di sempre. Sono entusiasta di misurarmi di nuovo con i miei fan".

