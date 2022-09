Justin Bieber, nuovo stop al tour per motivi di salute

Sempre per motivi di salute. La popstar lo annuncia con un post su Instagram in cui parla di nuovo della malattia: la sindrome di Ramsay Hunt che gli aveva provocato una paralisi facciale. "Devo fare della mia salute la assoluta priorità", promette. Intanto il tour si ferma e saltano così le rimanenti 70 date tra le quali anche le due italiane del 27 e 28 gennaio a Casalecchio di Reno.

"Per l'aggravarsi dei sintomi non sarò in grado di continuare - scrive Justin Bieber su Instagram - ho dato tutto quello che potevo ma ora devo riposare. Dopo un primo periodo di riposo e dopo aver consultato i miei medici, la mia famiglia e il mio team, sono andato in Europa nel tentativo di continuare il tour. Mi sono esibito in sei spettacoli dal vivo, ma mi è costato tanto. Al concerto di Rio ho dato tutto quello che potevo. Mi sento esausto e credo che adesso sia arrivato il momento di dare priorità ai miei problemi di salute".

Per la prima mondiale dopo la malattia Justin Bieber aveva scelto l'Italia e il Lucca Summer Festival. E i fan non hanno tradito le aspettative. In 20mila in delirio hanno osannato la popstar e si sono dati appuntamento per non perdere la data simbolo della rinascita. Adesso, però, è costretto a un nuovo stop.

La popstar aveva mostrato all'inizio di giugno come il virus che causa della sindrome di Ramsay Hunt gli avesse bloccato i muscoli facciali della metà del volto: "E' una forma di virus che attacca il nervo dell'orecchio e quelli facciali e che ha causato una paralisi - aveva spiegato in un video social per i suoi

240 milioni di follower

-. Come potete vedere il mio occhio non si chiude, non posso sorridere da questo lato".

Per il "

Justice World Tour

Covid

" si era trattata dell'ennesima battuta di arresto: le 75 tappe in programma avrebbero dovuto prendere il via nel marzo del 2020, ma erano state posticipate di quasi due anni a causa della pandemia. Lo scorso febbraio Justin era poi risultato positivo aled era stato costretto a rimandare una data a Las Vegas, la seconda tappa della tournée il cui show finale era inizialmente previsto nel 2023 a Cracovia.