Justin Bieber: "Ho una paralisi al volto, ecco perché ho fermato il tour"

L'artista si mostra molto dispiaciuto per i fan che hanno acquistato i biglietti per i suoi concerti. "Per coloro che sono tristi per la cancellazione dei miei prossimi show - aggiunge - posso dire che non sono ovviamente in grado di fare una performance. Andrà meglio, sto facendo

molti esercizi

per far tornare il mio viso alla normalità, ma ci vorrà del tempo".Bieber spiega di non essere più in grado di chiudere la palpebra dell'occhio destro e che lo stesso lato del volto è praticamente paralizzato.

La sindrome di Ramsay Hunt è una patologia neurologica derivata dalle conseguenze, spesso gravi, dell'infezione da virus

Herpes Zoster

. Questo virus paralizza i nervi del volto e forma vesciche sull'orecchio esterno e interno, vicino al naso e alla bocca.

Non è un periodo facile, dunque, per il 28enne. Lo scorso anno la popstar aveva fatto sapere di aver contratto il

morbo di Lyme

un coagulo di sangue nel cervello

, una malattia causata dalla puntura di una zecca diffusa in molti Stati americani, che si era sovrapposta a una mononucleosi cronica. Ma non solo. Pochi mesi fa anche la moglie Hailey è stata ricoverata in ospedale per