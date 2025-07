Ispirata dalla sua dedizione come marito e padre, questa nuova era musicale dell’artista rappresenta un lavoro profondo e maturo, con una prospettiva e un suono più riflessivi, che danno vita ad alcuni dei suoi lavori più personali di sempre. Per esempio in "Therapy Session" Bieber parla delle sue difficoltà di vivere costantemente sotto i riflettori, mentre in "Standing on Business" si minimizza su un video dell'artista che divenne virale il mese scorso quando si scagliò contro i paparazzi che lo provocavano mentre era in spiaggia.

Il testo di "Daisies", invece, seconda canzone dell'album, sembra alludere al rapporto di coppia con "petali che cadono, mi ami o no?" e "hai detto per sempre tesoro, lo pensavi davvero o no?". Mentre altri titoli riconducono a temi religiosi, tra cui Devotion, Soulful e Forgiveness, a conferma della fede cristiana di Bieber.