Justin Bieber ha paura di essere internato e chiede aiuto a Britney Spears

Gli ultimi mesi non sono stati facili per Justin Bieber, che in poco tempo ha visto frantumarsi la sua vita perfetta. Dopo aver sposato Hailey Baldwin ed essere diventato padre del piccolo Jack pareva aver raggiunto la felicità, ma le cose sono drasticamente cambiate con il suo coinvolgimento nel caso di Sean "Diddy" Combs. Da quel momento, infatti, è tornato a far parlare di sé per alcuni video pubblicati sui social, in cui pare delirare, e per gli scontri violenti con i paparazzi.