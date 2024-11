Suge Knight accusa Sean "Diddy" Combs: "Abusava di Justin Bieber sedicenne"

"Hanno fatto sesso con lui" ha detto l'ex produttore discografico che ha definito "la questione delle droghe e delle cose che ha permesso a questi uomini adulti di fare a questo ragazzino" come "malsana e fottuta". Secondo quanto riportato da media americani e britannici, Suge Knight ha raccontato delle "vacanze" che P. Diddy organizzava per i suoi amici con Justin Bieber, veri e propri "viaggi romantici" dove la giovane popstar veniva di fatto messa a disposizione di "uomini adulti, ricchi e di successo". L'ex ceo della Death Row Records ha poi descritto come la "cosa più triste del mondo" ciò che Combs e i suoi soci avrebbero "fatto a Bieber", aggiungendo che "non certo una persona" ne era a conoscenza, eppure hanno scelto di rimanere in silenzio.