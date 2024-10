Nuove accuse per Sean "Diddy" Combs: avrebbe molestato 25 minori | i suoi avvocati: "Falsità"

"Come il team legale del signor Combs ha sottolineato, non può affrontare ogni accusa infondata in quello che è diventato uno spericolato circo mediatico - ha replicato uno degli avvocati di Diddy, Erica Wolff, parlando a "Tmz" -. Detto questo, il signor Combs nega categoricamente e con forza come falsa e diffamatoria qualsiasi affermazione che abbia abusato sessualmente di qualcuno, compresi i minori. Non vede l'ora di dimostrare la sua innocenza e di vendicarsi in tribunale, dove la verità sarà stabilita sulla base di prove, non di speculazioni".