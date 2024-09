Puff Daddy arrestato a New York: il rapper americano è accusato di abusi

Diddy, 54 anni, è descritto dalle sue presunte vittime come un predatore sessualmente violento, che faceva uso di alcol e droghe per ottenere la loro sottomissione. Da inizio luglio il rapper è nel mirino di una denuncia da parte dell'ex attrice porno Adria English, per violenza sessuale. In totale sono nove le denunce depositate contro il rapper dal novembre 2023. In una di queste la sua ex compagna 'Cassie' Ventura lo accusa di avere avuto un comportamento "violento" e "deviante" per un decennio. La cantante ha dichiarato di essere stata sottoposta a una catena di abusi cominciati poco dopo il loro primo incontro nel 2005, quando lei aveva 19 anni.

Nel dicembre 2023 una donna gli aveva invece fatto causa, sostenendo che lui e altri due uomini nel 2003 la violentarono in uno studio di registrazione di New York, quando lei aveva 17 anni. Secondo la ricostruzione della donna, all'epoca frequentava l'undicesimo anno di una scuola superiore in un sobborgo di Detroit, quando incontrò in una lounge Harve Pierre, l'allora presidente dell'etichetta discografica Bad Boy Entertainment di Puff Daddy. L'uomo la portò su un jet privato a New York, in uno studio di registrazione dove le furono somministrate droghe e alcol fino a renderla incapace di acconsentire al sesso. A quanto dichiarato dalla donna Pierre, Puff Daddy e un altro si alternarono nella violenza. La causa include fotografie della donna seduta sulle ginocchia del rapper che, secondo l'accusa, erano state scattate la notte in questione al Daddy's House Recording Studio.